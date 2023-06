Ator se inspira em Sônia Abrão para cobrir parada LGBTQIAP+ em São Paulo; entenda

Em entrevista à CARAS, Diego Campagnolli falou sobre suas inspirações como repórter e transmissão da Parada LGBTQIAP+ de São Paulo

O ator Diego Campagnolli (35) está mega animado para estrear como repórter na Parada LGBTQIAP+ de São Paulo. Em entrevista à CARAS, o artista, que tem se destacado no ofício nos últimos anos, revelou que tem buscado inspiração em nomes como Sonia Abrão e Nelson Rubens"É uma homenagem", disse ele.

"Nelson e Sônia são ícones da TV brasileira ! Não tem uma pessoa que escute “OK OK” e não lembre do Nelson ou fale de fofoca e não lembre de Sonia Abraão", disse ele, estará no evento participando da transmissão ao vivo do portal Terra.

Segundo Diego, os dois jornalistas fazem parte do cenário popular nacional e isso faz com que as pessoas sintam-se mais próximos durante seu trabalho: "Eu coloco minha personalidade, não imito eles em cena e nem nas minhas reportagens/transmissões. É uma homenagem por tudo que representam no meio da comunicação; gostando ou não deles, o público vai saber quem são independente da geração".

Depois de participar das transmissões do Carnaval de Salvador e do Festival de Verão, Diego garante que não vai faltar irreverência e originalidade durante a transmissão do evento. Além disso, ele reforçou o caráter político da Parada.

" Quero celebrar junto aos meus, lógico, mas também quero homenagear os que partiram e mostrar que enquanto estivermos vivos, vamos ser resistência, respeito e amor. Só o amor salva ", declarou Diego, que se identifica como panssexual.

O ator, que está em cartaz em São Paulo com o musical Bob Esponja, afirmou que se sente orgulhoso em estar representando a comunidade em um trabalho onde ele tem liberdade par expressar sua personalidade.

"Poder ter a voz em meio a milhões de brasileiros que estarão lá ao vivo ou on-line, representando milhares, é algo incrível pra mim! Sinto que posso ir além e quero poder continuar inspirando pessoas a seguirem seus sonhos e mostrando pra elas que é lindo ser quem somos. Por isso eu digo e repito: sejam vocês em sua maior essência. Faz um bem danado ", disse.