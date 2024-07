Ator mirim afirma que gravou novela da Globo doente: ‘Estava com conjuntivite’

Matheus Costa deu detalhes do dia em que trabalhou doente em novela da Globo

Matheus Costa (26) caiu nas graças do público em 2006 ao interpretar Fernando Alvim, o Sushi, filho adotivo de Henriqueta, personagem de Cássia Kiss em Cobras & Lagartos. Hoje adulto, o ex-ator mirim conta que gravou a novela da Globo doente.

"Nossa eu gravava muito isso, eu lembro que era cansativo e cheguei a gravar até com conjuntivite", afirma ele em entrevista ao ClacCast. O ator afirma que usou óculos escuros para disfarçar o problema nos olhos e que mesmo assim trabalhou várias cenas.

Na TV, emissoras devem seguir um protocolo diferenciado com atores mirins. Ou seja, a rotina do trabalho não deve interferir na escola, no lazer e a saúde do contratado deve ser prioridade durante todo o período de produção.

Na entrevista, o intérprete não deixa evidente se o fato de ter trabalhado com conjuntivite foi uma decisão da novela de João Emanuel Carneiro. Ele está longe das novelas da Globo desde que fez uma pequena participação em Nos Tempos do Imperador, em 2022.

Em 2013 Costa atuou em Malhação Casa Cheia. Ainda no podcast em que revelou ter trabalhado doente na infância, o ator lamenta a saída da franquia teen da programação da emissora carioca. "Óbvio que tem no Globoplay, mas falta uma coisa [para o público adolescente]. Foi uma experiência maneira", relembra.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: