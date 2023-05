Ator Jackson Antunes relembra agressão por papel em 'A Favorita'

Artista Jackson Antunes ficou de cadeira de rodas durante as gravações de 'A Favorita'

O ator Jackson Antunes comentou a repercussão de ser personagem na novela 'A Favorita', da Globo, em 2008. Ele chegou a ser agredido por um telespectador, que acabou acreditando que o papel era real.

O ator interpretava Léo, um marido violento, que agredia a personagem Catarina, de Lilian Cabral, com quem ele se orgulha de ter trabalhado.

No 'Encontro', Patrícia Poeta relembrou a importância do personagem para a sociedade.“Esse personagem [Leonardo] você fez tão bem que o telespectador acreditava né, naquele personagem“, disse ela.“Acreditava sim. Você sabe que foi muito bacana também Patrícia, porque quando a telenovela tinha essas questões sociais no horário nobre, caiu 25% as agressões domésticas. Porque este personagem, eu acho que ele fez os homens a entrarem numa reflexão porque ninguém queria ser ele“, contou.

Ele, então, contou que foi agredido na rua por um telespectador e, ao mesmo tempo, teve uma trombose e chegou a ficar de cadeira de rodas durante as gravações.

“Era um personagem odiado, você sabe que eu cheguei a ser agredido na rua? Numa banca de revista a pessoa [telespectador da novela] tava muito nervosa e eu fiz a metade da novela numa cadeira de rodas, tive uma trombose na minha perna esquerda, ele ficou muito zangado e disse que aquele personagem era um mau exemplo“, disse o ator de 'Rei do Gado'.

“Ele me empurrou com tamanha violência, que metade da novela eu fiz numa cadeira de rodas, tomando uma injeção na barriga para não dar embolia“, concluiu o ator.

Enfrentou problema de saúde

Também durante o 'Encontro'fez uma revelação sobre ter batalhado contra um câncer de pâncreas há cerca de 6 anos.

A esposa Cristiana Britto foi quem esteve ao lado do marido, que não chegou a contar sobre a doença grave que estava enfrentando.

"Eu não falei para ninguém. Há 6 anos eu tive um câncer muito forte, no pâncreas. Fiquei internado por um mês. Minha mulher ficou no sofá comigo, durante 30 dias. Ela pegou uma dor nas costas tão grande que até hoje sente", contou o artista, lamentando o que o esforço da esposa causou.

"Toda vez que eu acordava e passava por uma situação difícil, ela estava do meu lado. O médico a parabenizava. Eu devo muito a ela, ter ela do meu lado. Foram 30 dias comigo. Se ela não tivesse ficado comigo, talvez eu não saísse dali. Foi muito importante", disse, grato pela parceria da esposa.