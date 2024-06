Ator do Castelo Rá-tim-bum afirma: ‘Nunca estive no armário’

Intérprete do Nino no Castelo Rá-tim-bum, o ator Cássio Scapin abre o jogo sobre sua sexualidade e se pensa em se casar

O ator Cássio Scapin, que marcou uma geração como o Nino do Castelo Rá-tim-bum, abriu o jogo sobre sua sexualidade. O artista contou que nunca escondeu sua orientação sexual e o que respondeu ao ser questionado sobre se assumir.

“Me perguntaram outro dia quando é que eu saí do armário. Eu falei: ‘Amor, não saí porque não entrei’. Nunca estive no armário, vocês viram o que vocês quiseram ver”, afirmou ele ao site Gshow, que completou: “Não preciso a cada momento dar satisfação, ou dizer alguma coisa sobre a minha relação pessoal, com quem estou ou quem deixei de estar”.

Hoje em dia, ele está apaixonado. Cássio namora com o farmacêutico Diego Redondaro desde 2019. Então, ele comentou que não pensa em casar da forma tradicional. "Uma das coisas lindas no 'Castelo Rá-Tim-Bum' é que era uma família disfuncional, e isso a gente fez inconscientemente. Era um menino criado por uma tia-avó que via de vez em quando, por um tio que era meio assim, e que os pais estavam no espaço sideral. O casamento estabelece todos os padrões de tradição e propriedade. Não quero reproduzir esse esquema", afirmou.

Por fim, ele ainda contou que não quer ter filhos. "Não penso. Seria um péssimo pai, a gente tem que saber nossos limites. Primeiro que sou muito focado na profissão, me absorve muito. Sou pilhado, estou pensando em vários projetos, em como executar... Para o bem da criança, é melhor não", contou.

Antes e depois do Castelo Rá-Tim-Bum

Recentemente, os atores Cinthya Raquel (Biba), Luciano Amaral (Pedro) e Cássio Scapin (Nino) ativaram uma memória afetiva ao publicarem foto juntos. Os três faziam parte do tão querido programa infanto-juvenil Castelo Rá-Tim-Bum e se reencontraram.

"Uma pequena diferença de 25 anos entre uma foto e outra. A segunda é inédita, feita durante a turnê da peça do #casteloratimbum em 1997", escreveram na publicação.