Ator descobre que é descendente de Pocahontas e de britânico que a sequestrou

Ator Edward Norton descobre durante programa ao vivo que é descendente da famosa indígena Pocahontas

Após crescer ouvindo histórias de seus descendentes, o ator Edward Norton (53) descobriu que as lendas eram verdade! Durante o programa Finding Your Roots, que explora a ancestralidade de celebridades convidadas, ele descobriu que ele realmente é descendente da famosa indígena Pocahontas.

O apresentador Henry Louis Gates Jr. deu uma surpreendente notícia. “A Pocahontas é de fato sua tataravó em 12º grau”, revelou. “Você tem uma ascendência verificável, não há dúvidas sobre isso”, completou.

Pocahontas foi filha do Chefe Powhatan, líder do povo Powhatan. Eles viviam no estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América. A indígena ficou conhecida por impedir a morte do Capitão John Smith pelas mãos de sua tribo. Porém, diferente das lendas, ela nunca se casou com ele, mas sim, com um britânico, John Rolfe.

De acordo com o livro The True Story of Pocahontas: The Other Side of History, Pocahontas já era casada com um guerreiro de sua tribo, chamado Kocoum. Mas, quando foi sequestrada pelos colonizadores, se casou com Rolfe. O livro conta com documentos históricos que comprovam a versão dos eventos, segundo o museu Smithsonian.

Então, Edward Norton descobriu que é descendente de Pocahontas e John Rolfe, que se casaram em 1614, na cidade de Jamestown. Antes, ela foi batizada na igreja protestante e recebeu o nome de Rebecca. Porém, morreu três anos depois, na Inglaterra. Já Rolfe, morreu em 1622.

Norton é mundialmente conhecido por seu papel brilhante em O Clube da Luta, além de outros filmes como A Outra História Americana, e já mostrou interesse em história, já tendo pesquisado sua ancestralidade. “Não dá para ir mais longe que isso”, disse o ator, chocado com a descoberta sobre sua família 12 gerações atrás.

