Ator de Vai na Fé abre o jogo sobre torcida para romance gay: 'Sensibilidade'

Ator de Vai na Fé comentou a repercussão do possível romance entre Fred e Yuri na novela

Henrique Barreira, que estrela Vai na Fé como Fred, deu o que falar na internet com o ship criado pelos fãs entre seu personagem e o de Jean Paulo Campos (20), Yuri. Em entrevista à Contigo!, o ator comentou a repercussão do possível casal na novela e abriu o jogo sobre torcida para romance gay: "Sensibilidade".

"Toda torcida é válida. Sempre. Qualquer tipo de engajamento com a novela, com qualquer núcleo e qualquer possível casal, é incrível. O importante é que as pessoas estejam vendo a novela. Agora, não chegou em nada. E eu vejo uma galera comentando até hoje: 'Mil casais aconteceram, o Fred beijou todo mundo, o Yuri se envolveu com não sei quem, mas eles nunca se envolveram'. É gente, não se envolveram e a trama continua. Não trato como delírio, porque acho que a interpretação do público é sagrada. É a forma como chega para as pessoas e como eles criam uma opinião e uma torcida em cima disso. Agora, não chegou. Sou do time bola para frente", declarou o ator de Vai na Fé.

Henrique Barreira também relembrou como o ship entre os personagens da novela repercutiu na internet: "A galera começou a levar isso para o 'enemies to lovers' - um conceito que aprendi no twitter - também foi interessantíssimo. Olha como a interpretação do público leva para outro lugar. E mais do que isso, eles viram uma sensibilidade nos dois personagens para além da casca dos primeros capítulos. De que o Yuri era só um bolsista e eu era só um playboy da faculdade. Eles falaram: 'Pode ter mais coisa aí'".

"Eu e o Jean ficamos muito amigos. Desde a preparação a gente teve uma conexão muito forte. Não só como atores, mas também na vida. Foi interessante, porque as primerias cenas que saíram dos capítulos, que foi quando surgiu todo esse fenômeno de shippar Fred e Yuri, foram os capítulos que a gente fez sem assistir nada", contou Henrique Barreira, que ainda garantiu que muitas de suas primerias cenas com Jean Paulo Campos em Vai na Fé foram improvisadas.