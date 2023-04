Ator de Todas as Flores trocou carreira de atleta para atuar: 'Tudo ou nada'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator de Todas as Flores revelou que trocou seus anos como atleta pelo sonho de atuar

Luiz Fortes, intérprete de Rômulo em Todas as Flores, nem sempre teve o caminho da atuação garantido. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator revelou que antes de estrelar a produção do Globoplay e fazer seu nome no teatro, ele trocou a carreira de anos de atleta pelo sonho de atuar.

"Desde pequeno eu faço esportes. Fui federado em natação, em vôlei e, por último, futebol. Fora os outros esportes que eu tinha competido na escola, mas de querer virar profissional, futebol foi o último. Essa transição foi algo que eu tive que entender. É meio louco falar isso, mas parecia que eu estava predestinado a viver toda essa essência do esporte para entrar na arte e ter essa disciplina. Foi algo muito natural", compartilhou o ator de Todas as Flores.

"Teve um dia que eu vi que não ia caber mais eu estar fazendo esporte e arte, e eu falei: 'Vou escolher a arte', porque é algo que eu sinto que tenho que fazer e tenho um propósito dentro disso. Acho que, no esporte, eu não tinha tanto propósito quanto eu tenho agora. Minha vida fez mais sentido com essa profissão. Então eu meio que aceitei e falei: 'Eu vou escolher a arte, mas o esporte não vai sair de mim. Então essa essência da disciplina, estar sempre buscando um trabalho em grupo e querendo melhorar, acho que vem do esporte", adicionou Luiz Fortes .

Leia também: Sophie Charlotte reflete sobre vingança e sofrimento após papel em Todas as Flores: 'Limites'