Ator de 'Terra e Paixão' revela que recebe mensagens ousadas

Amaury Lorenzo, intérprete do peão Ramiro na novela 'Terra e Paixão' conta que recebe elogios, convites e nudes nas redes sociais

Um dos sucessos da novela das nove da Globo, Terra e Paixão, o ator Amaury Lorenzo, que vive o peão Ramiro, um assassino e sequestrador de crianças, fez uma revelação chocante sobre algumas mensagens que recebe nas redes sociais.

O artista contou que ganhou cerca de 350 mil seguidores desde a estreia da trama de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, em entrevista F5. Ele também revelou que além de ganhar muito elogios e convites para sair, recebe muitos nudes. “São de homens e mulheres de todas as idades. Eu vejo, mas não respondo”, disse o ator. "Em qualquer posição que você possa imaginar", completou.

Ele ainda afirmou que não se incomoda com os nudes e que gosta de recebê-los. Para ele, o seu personagem conquistou o público pela identificação.

“Ele não mata porque é mau, ele mata porque precisa colocar comida na mesa. Mas é afetuoso, engraçado e um pouco atrapalhado. O patrão é meio pai, um cara que cuida dele. E ele não tem família, então encontra no Kelvin um pouco de afeto”, contou Amaury ao falar da relação do peão com o chefe, vivido por Tony Ramos, e o romance com Kelvin (Diego Martins).

Por que Ramiro puxa a calça em 'Terra e Paixão'? Ator explica a mania do personagem

O ator Amaury Lorenzo, intérprete do capataz Ramiro, que tem cenas divertidas com Kelvin (Diego Martins), esteve recentemente no palco do programa Encontro com Patrícia Poeta e explicou uma mania do seu personagem que os telespectadores já perceberam.

Em várias cenas, Ramiro aparece puxando a calça para cima e o gestou chama a atenção do público. Assim, ele decidiu explicar como isso surgiu em sua composição do personagem.

“As pessoas me perguntam: 'por que você levanta tanto a calça?' Parece que vai cair tudo aquilo. É um trejeito dos homens do interior. É uma coisa de masculinidade. E a gente pensa também no andar do Ramiro, o jeito que ele coça a barba... Isso veio tudo da minha experiência de dança”, disse ele, que é dançarino profissional e começou a fazer aulas de dança ainda na infância.