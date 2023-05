Ator de Terra e Paixão celebra destaque de atores negros na Globo: "Ocupação de espaço"

Em entrevista à CARAS, Amaury Lorenzo falou sobre importância de Terra e Paixão dar destaque para atores negros em sua trama

No ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo, o ator Amaury Lorenzo (38) tem celebrado a oportunidade de estar no horário nobre da emissora. Para além disso, o artista também tem comemorado o fato de ver outros atores negros se destacando nas novelas do canal. "Ocupação de espaço", disse ele.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista afirmou que estar em Terra e Paixão, uma novela que se preocupa em retratar a diversidade brasileira e tem uma protagonista negra, é a oportunidade de mostrar novas narrativas e possibilidades para o público.

"É um lugar de muita responsabilidade e todo o elenco tem ciência sobre isso, tanto os núcleos pretos, como o núcleo indigena. Eu encaro com muita responsabilidade. É uma possibilidade de existência, era algo que já deveria ter acontecido há muito tempo e a gente vem cavando isso juntos na comunidade ", declarou.

Amaury, que trabalha há anos como professor de artes cênicas para jovens negros e perifericos do Rio de Janeiro, disse que tem se emocionado ao receber mensagens e elogios de seus alunos quanto a seu desempenho na trama de Walcyr Carrasco.

"Quando eu começo a assistir os capítulos, eu consigo ver através de mim todos os meus alunos pretos. São milhares de alunos, alguns que me mandaram mensagens quando me viram pela primeira vez na novela dizendo: 'professor, é possível'", contou.

"A gente fica como espelho e como farol. Eu gosto de pensar nisso, da gente ser farol para que todos venham juntos. Eu não cheguei aqui sozinho, tem muita gente atrás de mim, tem uma ancestralidade, tem meus mestres, minhas mestras . Então eu encaro tudo com muita responsabilidade e como um desafio, de fazer com que todos nós artistas pretos dessa novela faça com quem não seja apenas uma oportunidade, mas uma ocupação de espaço que é nossa e sempre foi. A gente só está chegando para legitimar ", finalizou.

DEFENDEU RAMIRO

Nos últimos capítulos, o personagem de Amaury Lorenzo tem começado a ganhar destaque em Terra e Paixão com um olhar mais humanizado e divertido. Isso porque Ramiro tem começado a iniciar um romance com Kelvin, interpretado por Diego Martins.

Mas apesar do clima de romance entre os dois, o peão já praticou algumas maldades e deixou o público chocado no início do folhetim. Segundo Amaury, seu personagem é mais uma vítima da sociedade.

"O Ramiro é um assassino, mas ele não é um assassino porque ele é mau, ele é um assassino porque ele é trabalhador . É difícil isso, mas ele cumpre ordens do patrão, que manda o Ramiro executar, matar e sequestrar", disse.

"Aí o público tem uma certa raiva do Ramiro. Ele não é um vilão, ele é um homem brasileiro, que precisa sobreviver, colocar comida na mesa e ele recorre aos meios mais cruéis, para isso ", declarou.