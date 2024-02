Ator de Renascer trocou futuro no futebol pela TV após se inspirar na irmã

Em entrevista à CARAS Brasil, Gui Brumatti celebra estreia na TV como Coronel Egídio na primeira fase de Renascer

Gui Brumatti vive o personagem Coronel Egídio na primeira fase de Renascer, remake que está no ar como novela das 21h na Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator celebra a estreia na TV e revela que trocou futuro no futebol pela carreira artística após se inspirar na irmã, a atriz Bia Brumatti.

"Primeiramente, eu queria ser jogador de futebol, mas depois de ver a minha irmã caçula na área artística feliz e falando que é incrível, eu quis provar e ver se era realmente tudo isso. Acabei entrando no meio, o que fez aumentar minha paixão artística. Fui estudando cada vez mais e, hoje, não vivo sem a arte. Essa vontade de viver histórias é maravilhosa", declara o ator de Renascer, que ainda é fã assíduo de futebol junto com a família.

Ao escolher o mesmo ramo de carreira, Gui Brumatti explicou que a troca com a irmã, que estrelou o curta-metragemEu Tenho Uma Voz, só aumentou: "Todos acham que seria uma barreira, com disputa entre si e inveja, mas nossa relação é muito boa. Passamos textos juntos, nos criticamos para a melhora em ambos, sempre estamos unidos e comemorando as vitórias de cada um".

Estreante na TV, o ator comemora a conquista de participar da primeira fase da novela das 21h como Coronel Egídio. "Está sendo a realização de um sonho, sempre quis interpretar um personagem em uma grande emissora. Espero atuar mais nas telas. Renascer é uma novela linda, com uma história linda e pessoas incríveis! É, sem dúvidas, um presente que vou levar para a vida", destaca Gui Brumatti , que maratonou a versão original de Renascer após saber que tinha sido escolhido para o papel.

"Estar na mesma cena, quando estreio ao lado de mestres da dramaturgia como Matheus Nachtergaele e Chico Díaz, que já era fã há muito tempo, não tem preço. Estrear ao lado desses dois, imagina? Memória para a vida!", celebra o ator de Renascer.