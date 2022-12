Ator de ‘Grey’s Anatomy’ aparece abraçado com Anitta; Veja quem é

Ator Rome Flynn, de ‘Grey’s Anatomy’, aparece abraçado com cantora Anitta e gera burburinho na web

Nesta quinta-feira, 15, o ator Rome Flynn (31) decidiu mexer com as estruturas da internet ao aparecer grudadinho com nossa Girl from Rio, Anitta (29). Em suas redes sociais, o astro de ‘Grey’s Anatomy’ surgiu abraçando a cantora.

"Uma garota do Rio explodiu a noite”, escreveu o ator na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, eles aparecem se abraçando e sorrindo bastante, aproveitando e curtindo a noite. Anitta ainda comentou na publicação com um “ahnn”, recebendo diversas respostas dos brasileiros felizes pelo encontro.

Rome é conhecido pelos brasileiros por conta de seus papéis em séries como "Grey's Anatomy" e "How to Get Away With Murder". Nascido em Illinois, nos Estados Unidos, ele começou a ser mais reconhecido quando participou da novela “The Bold and The Beautiful”, que fez ele ganhar um Daytime Emmy de Melhor Ator Jovem em Série Dramática.

E não é a primeira vez que Rome tem seu nome ligado à Anitta. Em setembro de 2021, o ator estava fazendo uma live quando falou que conheceu a cantora durante uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores das redes sociais. “Estamos finalmente nos conhecendo, certo? Ela é legal, mas ela tem me esquivado”, brincou, à época.

Juliette comenta como ficou sabendo da doença de Anitta

Falando em Anitta, a ex-BBB Juliette contou como ficou sabendo que a cantora foi diagnostica com o vírus de Epstein-Barr. “Quando Anitta descobriu e me contou, a gente passou uns dias meditando, na natureza, quando ela veio pra cá (pro Rio). Quando ela pensou em se internar, a gente se falou toda hora. Mas ela está super bem, se cuidando, super leve. Está muito mais feliz”, disse ela ao jornal Extra. “Eu acho que tudo tem um propósito, sabe? Acredito muito nisso. E esse propósito, com certeza, foi pra melhor”, completou.