Ator de Cidade Invisível revela amizade com astro de Hollywood: 'Fiquei na casa dele'

Em entrevista à CARAS Brasil, ator de Cidade Invisível revelou amizade com astro de Hollywood e falou sobre trabalhar no exterior

Tatsu Carvalho (46), que interpreta o vilão Castro em Cidade Invisível, já contracenou com vários atores estrangeiros ao longo de sua carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre a experiência de trabalhar no exterior e ainda revelou uma amizade com um astro de Hollywood.

Depois de contracenar com Anya Taylor-Joy (27), Neil Patrick Harris (49), Miranda Richardson (65), Phyllis Logan (67) e muitos outros astros internacionais, o ator de Cidade Invisível compartilhou qual colega de profissão gringo também é seu amigo. Conhecido por estrelar filmes como Mamma Mia!, Duna e Thor, Stellan Skarsgård (71) tem anos de amizade com Tatsu Carvalho, além de uma longa carreira no cinema.

Desde que contracenaram em Vermelho Brasil, de 2014, em terras brasileiras, os dois cultivaram a amizade, e o ator de Cidade Invisível contou que chegou até a visitar a casa do amigo na Suécia. "O ator com quem eu tive mais tempo de filmagem e isso acabou virando uma amizade foi com o Stellan Skarsgård. Já fui para a Suécia, fiquei na casa dele e falo com ele até hoje. Ele é um ator sensacional, uma pessoa muito educada e engraçada", revelou Tatsu Carvalho.

Estreando na terceira temporada de Cidade Invísivel, o carioca comentou como foi parar na produção da Netflix. "Foi um processo muito bom, mas diferente dos os outros que eu já participei. Eu entrei no projeto e as filmagens começavam em poucos dias. Com isso, o processo de preparação foi bem rápido. Eu não tinha assistido a primeira temporada e com esse tempo curto tive que maratonar para entender. Mas já sabia do sucesso da série. Fiquei muito feliz de participar de uma série com uma temática nossa e com bastante representatividade", declarou Tatsu Carvalho.

Apesar de enxergar representatividade quando participa de uma produção brasileira, o ator de Cidade Invisível ainda ressaltou que as estrangeiras tem um alcance maior quando se trata do assunto: "Eu acho que ainda existe uma valorização maior de uma produçao estrangeira, infelizmente. Acho que esse alcance de um ator brasileiro estar em uma produção gringa gera mais curiosidade das pessoas e dos meios de comunicação".