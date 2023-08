Ator de Besouro Azul estreia série no Brasil e relembra passeio com Xuxa

À CARAS Brasil, Carlos Ponce lembrou momento com Xuxa e falou sobre a série Amores que Enganam

No elenco de Besouro Azul, o ator Carlos Ponce (50) chega ao Brasil com a estreia da série Amores que Enganam. Em uma mistura de inglês, português e espanhol, o artista ressalta à CARAS Brasil a importância dos projetos latinos e relembra sua passagem pelo país, que rendeu encontros com Xuxa (60), Gugu (1959-2019) e o grupo É o Tchan.

"Quando eu cantava, fiz uma turnê no Brasil e estive nos programas da Xuxa, do Gugu e fui ao Carnaval com É o Tchan ", conta o artista porto-riquenho, que esteve no país há mais de 20 anos. "Xuxa me levou para sua ilha e para muitos lugares com ela. Eu absolutamente amei."

No terceiro episódio de Amores que Enganam, Ponce encara o drama pela primeira vez na pele de Ricardo, homem que apresenta sintomas de um transtorno bipolar de Ingrid (Danna García), sua esposa que vê sua vida se transformar. Produzida por uma equipe majoritariamente feminina, a trama já pode ser vista no canal Lifetime.

Leia também: Xuxa parabeniza Bruna Marquezine por estreia de Besouro Azul

Para o artista, a série o desafiou por apresentar um personagem muito diferente de si mesmo e também por expor um assunto delicado. "Essa série é importante porque há um grande número de mulheres que sofrem abusos psicológicos que continuam com os companheiros. Ela irá abrir os olhos de muitas que estão passando por coisas que não deveriam ser normalizadas."

Antes da produção, Ponce já era conhecido no Brasil por seu papel em Dos Hogares, novela mexicana que estrelou ao lado de Anahí (40), estrela de Rebelde. O ator afirma que se surpreendeu ao trabalhar com a mexicana. "Ela é linda, muito inteligente, proativa e decidida. Ela não deixa as pessoas a manipularem", completa sobre a colega de trabalho.

Além disso, o artista também poderá ser visto em Besouro Azul, filme estrelado por Xolo Maridueña (22) e Bruna Marquezine (28). Ponce conta que escolheu fazer uma pequena participação no projeto, que se tornou um marco para a representatividade dos países latinos.

O ator ainda lamenta que o lançamento do projeto ocorra durante a greve dos artistas em Hollywood, o que não permite que o longa-metragem seja amplamente divulgado como aconteceu com Barbie. "Mas eu vou promover o quanto eu puder sem entrar em problemas [risos]."