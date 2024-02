Ator da periferia do Rio comemora papel em Família é Tudo: ‘Parece que nunca vai acontecer’

Em Família é Tudo, Aleh Silva viverá, ao lado do irmão Guilherme Canellas, um dos dançarinos de Andrômeda, personagem de Ramille na nova trama da TV Globo

Estreante em novelas, o ator Aleh Silva está no elenco de Família é Tudo, próxima trama das 7, da TV Globo, que será lançada em março como substituta de Fuzuê. O carioca comemorou a oportunidade durante coletiva de imprensa com a participação da CARAS Brasil. Na história de Daniel Ortiz (51), ele o irmão Guilherme Canellas viverão os dançarinos de Andrômeda (Ramille), que é vocalista da banda Andrômeda e Seus Asteroides. “Parece que do lugar que a gente vem, nunca vai acontecer”, reflete.

Nascido e criado no morro do Vidigal, Zona Sul do Rio de Janeiro, Aleh ressalta a felicidade de fazer parte do elenco da novela global. “É uma realização estar nessa novela. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fred (Mayrink, diretor artístico). Está sendo incrível contracenar com pessoas tão maravilhosas. Obrigado Ramille, Cris (Vianna), Guilherme. Parece que do lugar que a gente vem, nunca vai acontecer, que a gente nunca vai ter a oportunidade que a gente precisa, sabe? Mas acho que tudo aconteceu no momento certo”, desabafa.

“Ano passado, estreei no teatro, junto com o Guilherme, na peça Pelada – A hora da Gaymada, que já foi um boom pra gente, um choque de realidade. Saímos do circo, agora, começar o ano já fazendo uma novela, estreando na televisão, fazendo uma novela das 7, que é muito importante, é a realização de um sonho real. Acho que ainda não caiu a ficha, só vai cair quando a novela estrear. Quando eu me ver na televisão, vou acreditar que realmente estou fazendo isso. Acho que até lá, vou gravando, vou vivendo, vou levando. Estou muito realizado, muito grato por estar fazendo parte dessa novela", diz.

SOBRE A TRAMA

A trama de Família é Tudo acompanhará Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva), Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), e Plutão (Isacque Lopes), cinco irmãos que precisam se unir após a morte da avó paterna, Frida (Arlete Sales). Ela deixará um testamento indicando que eles devem reerguer juntos o local onde nasceu a gravadora da família. Caso falhem, perderão a herança para o ambicioso Hans (Raphael Logam).

Os personagens serão filhos de Pedro (Paulo Tiefenthaler) com mulheres diferentes. A mãe de Andrômeda está a cargo de Cris Vianna. Grace Gianoukas fará a mãe de Júpiter. A de Plutão, vivida por Ana Carbatti, cuidará também de Electra, que ficará órfã. E a mãe de Vênus só aparecerá nos capítulos seguintes da novela.