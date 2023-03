Ativista e modelo: Conheça Mama Cax, haitiana homenageada pelo Google

Google escolheu modelo haitiana com história de superação para homenagem do Dia Internacional da Mulher

A ativista Mama Cax (1989 - 2019) virou destaque no Google nesta última quarta-feira, 8, durante a celebração do Dia Internacional da Mulher. Isso porque ela foi a grande homenageada da plataforma de pesquisa na data que representa a força e a luta feminina.

A homenagem aconteceu exatamente no dia em que completa quatro anos da estreia da modelo nas passarelas da Semana de Moda de Nova York. Um clique de Mama Cax no desfile foi o suficiente para tornar a imagem em uma verdadeira obra prima na primeira página do Google.

"A modelo e ativista é lembrada por expandir a imagem de como as pessoas com deficiência deveriam ser ou parecer. A vibrante arte de hoje é um reflexo da brilhante vida de Cax", disse o Google ao pesquisar o significado da publicação.

MAS, AFINAL, QUEM É MAMA CAX?

Nascida como Cacsmy Brutus, Mama é original de Nova York, mas acabou passando boa parte de sua vida em Porto Príncipe, no Haiti. Desde a adolescência ela enfrentou problemas de saúde ao ser diagnosticada com câncer no pulmão e nos ossos.

Aos 16 anos, Mama precisou realizar uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril. O procedimento acabou gerando a perda de sua perna direita, que foi amputada.

Apesar de enfrentar os desafios de ter se tornado uma pessoa com deficiência, Mama não se deixou abater e começou a expressar sua identidade através do visual fashionista, o qual abusava de maquiagens e cabelos coloridos.

Com o tempo ela passou a ser vista como uma grande representante da comunidade PCD. Um de seus feitos que marcaram a sua vida foi o fato de conseguir completar uma maratona com uma handbike, bicicleta em que os pedais são movidos com as mãos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mama Cāx 🇭🇹 (@mamacax)

Nas redes sociais, Mama Cax usava a sua voz para defender a inclusão de pessoas com deficiência no mundo da moda. Em 2017, ela estrelou sua primeira campanha de moda, o que lhe rendeu capa da revista Teen Vogue.

Aos poucos ela foi se tornando um rosto recorrente no mundo da moda, onde participou de campanhas para grandes marcas, como Sephora, Asos e Tommy Hilfiger.

Cax morreu aos 30 anos após conseguir movimentar a indústria fashion. Em 2019, depois de sua estreia nas passarelas da Semana de Moda de Nova York, seu câncer se agravou e ela não resistiu.