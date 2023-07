João Guilherme tem atitude corajosa e desmente Rafael Cardoso: "Não achei"

João Guilherme desmente Rafael Cardoso em momento corajoso; veja o que ele disse

O ator João Guilherme mostrou personalidade ao desmentir ao vivo que recebeu um pedido de desculpas do ator Rafael Cardoso. Após ser atacado gratuitamente pela roupa que usava, ele mostrou personalidade.

Isso porque o galã disse que não recebeu qualquer mensagem do galã. Ele deu a declaração ao PocCast nesta quarta-feira, 5. O filho de Leonardo disse procurou um suposto contato, mas não encontrou nenhum posicionamento.

"Eu vi que ele falou em algum lugar que me mandou mensagem, mas não achei. Eu acho legal se ele vier de alguma forma se retratar comigo, mas não é comigo. Não fiquei ofendido, não é comigo a retratação", soltou.

A declaração do jovem ator desmente o galã. Isso porque ele garantiu para a coluna da jornalista Mariana Morais do site Em Off, que teria entrado em contato. “Não vou dar entrevista sobre esse assunto agora, mas adianto que foi um equívoco. Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada”, disse.

O astro da novela “Outro lado do Paraíso” ainda revelou que tentou contato com João Guilherme: “Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal-entendido”. Cardoso não deu mais detalhes sobre o contato.

Caso gerou grande repercussão nas redes sociais

O ator João Guilherme posou para fotos em suas redes sociais vestindo um cropped que deixava sua barriga à mostra durante uma viagem a Paris. O ex-BBB Nego Di gravou um vídeo criticando e debochando do jovem, e Rafael Cardoso compartilhou este clipe em suas redes sociais.

Então, quem entrou na polêmica foi o ator Igor Ricki, que saiu em defesa de João. "É de fato uma inversão de valores. Estou contigo, João Guilherme", disse o marido de Aline Wirley.

O meio-irmão de João, o cantor Zé Felipe também veio a público se pronunciar: "A secadora encolheu a roupa do João e ficou beirando o umbigo. Mas o João é bonito com qualquer coisa. Não tem jeito, quem é bonito é bonito e quem é feio é feio, com roupa ou sem roupa".

Por fim, o jovem ator se manifestou em suas redes sociais, enfatizando que homofobia é crime e condenando ataques à comunidade LGBTQIAPN+ como os feitos no vídeo do participante do BBB 21. O jovem ainda condenou a atitude de Rafael de compartilhar o vídeo: "Me causa uma indignação gigante que duas pessoas públicas usem seu alcance pra espalhar ódio e preconceito, quando podiam ser aliados de uma causa tão importante. Quero usar minha influência para propagar o bem e o amor em um mundo já tão cheio de ódio, alimentado por atitudes preconceituosas como esta ;) Fico ainda mais revoltado quando isso vem de um colega de classe, um ator, que naturalmente deveria ter a mente mais aberta por viver da arte. Não dá pra entender”.