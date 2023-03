Astro de Jackass, Bam Margera é preso por embriaguez pública

Skatista Bam Margera volta a ser preso um mês depois de ser detido por violência doméstica

Segundo o site de fofocas norte-americano TMZ, o skatista e astro do JackassBam Margera (43) foi preso na última quarta-feira, 29, por volta das 15h45 da tarde, por conta de intoxicação pública, depois de supostamente fazer uma cena em um restaurante onde estava comendo com a ex-namorada, Nikki, e o filho Phoenix.

Algumas fontes policiais contaram ao TMZ que a polícia em Burbank, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América, recebeu uma ligação durante a tarde por conta de uma confusão em um restaurante de comida tailandes. Quando chegaram no local, se depararam com o astro de Jackass discutindo com uma mulher, gritando bastante.

Quando chegaram no estabelecimento, os oficiais perceberam que Bam estava alterado e o prenderam e autuaram o skatista por contravenção de embriaguez pública. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra Margera sentado no meio fio em frente ao restaurante conversando com os policiais. Após a prisão, o famoso terá que pagar uma fiança de U$500 ou permanecer sob custódia até ficar sóbrio.

Apparently Bam Margera was arrested for public intoxication…trigger warning ⚠️ the narrators to this are super cringe…. pic.twitter.com/YKFTJLPHX3 — Lisa (@fullmetalLizzie) March 30, 2023

Não é a primeira vez que Bam se envolve em problemas por bebida. Em fevereiro, ele se separou de Nicole após ela alegar que ele teria visitado seu filho bêbado e sob influência de outras substâncias, o que a fazia ter preocupações com a sua saúde. O skatista é conhecido por entrar e sair de clínicas de reabilitação para melhorar sua saúde, sendo que até seu companheiro de Jackass Steve-O fez um apelo público pelo amigo.

Já em março, o apresentador acabou sendo preso após Nicole o acusar de violência doméstica. Bam teria supostamente chutado a ex-mulher em uma discussão. “Bam, ontem à noite você teve seu filho de cinco anos com você no palco do meu show, e você foi abençoado com a chance de passar mais um ou dois dias com ele - então, assim que você saiu do meu show, você ficou acordado a noite toda. Ficando chapado o suficiente para pensar que era uma boa ideia postar mais bobagens vis como essa”, disse Steve-O, em uma publicação do colega.