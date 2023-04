Astro de Hollywood termina namoro com designer após rumores de traição

Ator Glen Powell, de Top Gun: Maverick termina namoro com Gigi Paris, que estavam juntos desde 2020

Segundo a imprensa internacional, o ator Glen Powell (34) e a designer Gigi Paris (30) não estão mais juntos! De acordo com o site norte-americano de fofocas E! News, o relacionamento acabou depois de uma crise, que deu início com os rumores de que o famoso estava traindo a namorada com sua parceira de protagonismo em um filme de comédia romântica, Sydney Sweeney (25).

A designer decidiu apagar todas as fotos que tinha de suas redes sociais com o ex-namorado, que também recebeu o unfollow de Gigi. Os dois estavam juntos desde o ano de 2020, mas só assumiram o relacionamento publicamente um ano depois.

Já Sydney, por enquanto, continua oficialmente noiva de Jonathan Davino (38), um empresário e dono de restaurante na cidade de Chicago. Sweeney é famoso por seus papéis em séries e filmes como The Voyeurs, Euphoria e White Lotus, sendo indicada à Melhor Atriz Coadjuvante no Emmy pelas duas últimas.