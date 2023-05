Assumiu! João Gomes ganha anel de compromisso da namorada: "Ary inventou!"

Cantor João Gomes mostra anel de compromisso que ganhou da namorada após reatar namoro; veja

Agora o casório sai! Na manhã desta sexta-feira, 19, o cantor de piseiro João Gomes (20) se mostrou completamente apaixonado em suas redes sociais, após reatar o relacionamento com a estudante de enfermagem, Ary Mirelle, de 21anos.

É que o artista ganhou um anel de compromisso da eleita e fez questão de mostrar o presentão em seu perfil. Por meio de seus stories, ele abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e logo foi questionado:"Quando vai sair o casório com a Ary?" .

Como forma de resposta, ele não citou nada sobre o assunto, entretanto apenas compartilhou um vídeo mostrando a mão com o acessório que recebeu da amada. "Ary inventou agora de me dar esse anel de compromisso", contou.

Vale lembrar que recentemente o cantor desabafou sobre as polêmicas em que está envolvido. "Mesmo com o coração despedaçado, eu vou lutar para deixar o sorriso no rosto de alguém… quem sabe assim eu possa sorrir também… Quem sabe assim eu plante o bem…", decarou o artista.

VEJA O STORY DE JOÃO GOMES:

Foto: Reprodução/Instagram

João Gomes confirma volta com Ary Mirelle em declaração apaixonante

Pouco mais de um mês após o término do relacionamento, João Gomesanunciou em suas redes sociais que voltou a namorar Ary Mirelle.

“Quem cuida de mim”, escreveu o cantor de piseiro, na legenda da postagem que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele mostra a namorada sentada no pé da cama, após passar o dia doente, contando que quem cuidou de sua saúde teria sido Ary.