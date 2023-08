Assumidamente queer, filha de Tadeu Schmidt se declara ao namorado: "Meu amor"

Filha de Tadeu Schmidt se declara ao namorado em publicação rara nas redes sociais; veja

Filha do apresentador Tadeu Schmidt, a jovem Valentina Schmidt prestou uma homenagem emocionante para o namorado em uma publicação nas redes sociais na noite desta terça-feira (2). Feliz da vida, ela se declarou.

"Vinte e três anos desse lindo, gênio, sobrevivente e vencedor. Mais um aniversário que eu comemoro contigo. Mais uma celebração de uma volta pelo sol. Sua vigésima terceira translação e que as próximas sejam cada vez mais lindas e repletas de alegria", começou ela que posou agarradinha com o estudante de psicologia Christiano Donnelly Vaz.

Ela seguiu se declarando ao amado. "Feliz aniversário, meu amor. Bora fazer com que os próximos 365/366 dias (ano que vem é bissexto, né, galera!) sejam como você: maravilhosos. Te amo muito, Chris!", se declarou.

Vale lembrar que Valentina Schmidt se declarou queer em uma publicação no ano passado. O termo guarda-chuva é usado para aqueles que não se enquadram nos padrões que a sociedade espera.

Recentemente, no programa Papo de Segunda, o apresentador falou sobre a sexualidade da filha. "Queer é quem não se encaixa numa definição tradicional de identidade de gênero. Ela está aberta a tudo. Mas, assim, para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi porque... Num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma", disse ele no Papo de Segunda.

Tadeu Schmidt come rabada e diz o que achou

O apresentador Tadeu Schmidt resolveu provar o prato tradicional da xepa do Big Brother Brasil: a rabada. Em sua casa, ele pediu para a cozinheira preparar uma rabada para ele provar e contar o que achou. Em seu Instagram, ele mostrou um vídeo da hora do almoço em sua casa, quando a cozinheira fez uma rabada para a sua família. “Nunca comi rabada na vida. Gente, a Nanci ficou empolgada com a história da xepa e fez uma rabada pra gente! Tá bonita ou não tá? Então vamos à minha estreia na xepa”, disse ele.