Ary Mirelle mostra corpo real após gestação: "Minhas marcas de amor"

A influenciadora digital Ary Mirelle exibiu o corpo real algumas semanas após o nascimento de Jorge, seu filho com o cantor João Gomes

Nesta quarta-feira, 7, Ary Mirelle usou as redes sociais para mostrar como está o seu corpo após o nascimento do primeiro filho, Jorge. O menino, que é fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes, veio ao mundo no dia 16 de janeiro.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou um vídeo em que aparece de top e calcinha, e mostrou o corpo real algumas semanas após a chegada do herdeiro. "Gerar meu bebê foi a coisa mais linda que me aconteceu. Deus foi muito bom comigo. Essas são minhas marcas do amor", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda.

Os seguidores elogiaram Ary nos comentários. "Só quem passou por essa fase sabe o que é carregar as marcas do mais puro amor", disse uma seguidora. "Isso é um corpo de uma mãe que acabou de parir, não dessas blogueiras mentirosas que ficam mostrando barriga chapada de lipo e cheias de photoshop", falou outra. "Perfeita, perfeita. Obrigada por dividir conosco esse momento e mostrar para muitas mamães a realidade", comentou uma fã.

Recentemente, a influencer revelou que está contando com ajuda para realizar algumas atividades do cotidiano após o nascimento do filho. "Tem gente me perguntando por que não estou conseguindo tomar banho sozinha. Acho que vai, realmente, de mulher para mulher, porque estou sentindo muita dor para tudo. Não estou conseguindo andar direito, só passinho tartaruga, mesmo. Para deitar e levantar, preciso de ajuda, não consigo fazer isso sozinha. Está bem difícil e dói, minha gente, não é brincadeira não. Depois da cesárea, a gente fica com uma sensação de que está tudo solto. E eu coloquei isso aqui, estou com uma autonomia pós-parto que está me dando segurança. Está me ajudando tanto, vocês não tem noção", relatou.

João Gomes posta clique encantador com o filho

João Gomes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique com o filho, Jorge. O menino, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Ary Mirelle, nasceu no dia 16 de janeiro. Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou uma foto em que aparece segurando o herdeiro no colo, e ao fundo é possível ver uma linda paisagem.

"Meu anjinho da guarda. Meu pedaço de tudo. Meu mundo tão pequenininho. Em teus braços um pouco de carinho. No seu ninho um abraço mais seguro. Arrumo um jeito de ficar um pouco mais. Dizer que você é meu rapaz. E contigo eu sou menino. O destino deixou eu ser seu pai. Nunca mais eu discuto com o destino…", se derreteu o papai.