Ary Fontoura surge fazendo dancinha com Gkay e diverte os fãs: ''O vídeo de milhões''

Ator Ary Fontoura apareceu ao lado da influenciadora digital Gkay em vídeo divertido nas redes sociais e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 10h47

O ator Ary Fontoura (89) derreteu os corações dos seguidores ao surgir em vídeo com a influencer GKay (29)!

Os dois mostraram todo o gingado nas redes sociais e fizeram uma dancinha divertida. Durante a coreografia, os artistas caíram na gargalhada ao se desencontrarem nos passinhos.

"Ah não, gente, mas um TIKTOK com @aryfontoura pra mim é zerar tudo", escreveu Gessica Kayane na legenda da publicação no perfil de seu Instagram.

"Kkkkkk Amei", disse Ary Fontoura nos comentários. "Que amor…", elogiou Taís Araujo (43). "AMO @aryfontoura", declarou Marina Ruy Barbosa. "A cara dele de criança feliz é tudo pra mimmmm", destacou um seguidor. "Zerouuuuuuuuuuuuuu. Ahhhhhh, que delíciaaaaa, vontade de apertar ele", se derreteu outra. "O vídeo de milhões", comentou mais um.

Gkay impressiona ao mostrar conta de luz milionária

Gkay surpreendeu os seguidores ao mostrar imagens da conta de luz de sua mansão no valor de R$ 2,7 mil. Nos Stories, ela desabafou sobre o alto valor e as quedas de energia na região. "Passou a noite inteira sem energia de novo. Chegou de manhã. Alguém conhece uma empresa de energia solar? Vou botar energia solar aqui agora. Vocês deveriam ter pelo menos consideração com o cliente de vocês. Tratam que nem lixo", declarou ela.

Confira a dancinha de Ary Fontoura e Gkay: