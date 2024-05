Ary Fontoura esbanja estilo em evento tênis importado; saiba valor

Ary Fontoura foi convidado para o lançamento da nova campanha de vacinação da Covid-19 e escolheu um look elegante para a ocasião

Ary Fontoura (91) esteve presente no lançamento da nova campanha de vacinação contra a Covid-19 em São Paulo nesta terça-feira, 28. Para a ocasião, o artista escolheu um look elegante e esbanjou estilo no evento usando um tênis importado.

O modelo escolhido por Ary Fontoura é da grife norte-americana Johnston & Murphy . O calçado está disponível para venda no site oficial da marca, e, disponível em três cores, custa US$ 109,90, o que equivale a cerca de R$ 567 na cotação atual.

Para completar o look escolhido para a ocasião, o artista ainda vestiu uma calça social cinza, combinando com o blazer da mesma cor. Fontoura combinou as peças com uma camiseta preta, que faziam par com as meias escolhidas.

CONFIRA O LOOK COMPLETO DE ARY FONTOURA:

Foto: AgNews

No evento, Fontoura fez um alerta sobre a importância da vacinação e do controle do vírus Sars-Cov2, vírus responsável pela transmissão da Covid-19. A campanha, intitulada Vacina Brasil, busca a conscientização sobre a importância da vacinação já que houve uma queda nos indíces recentemente.

Bastante ativo nas redes sociais, o ator mostrou na manhã desta terça-feira que estava em um avião. Na publicação, ele compartilhou um áudio em que brinca com o uso da linguagem neutra e desejou bom dia para os seus seguidores. "É muita informação! Bom dia", escreveu, com emojis dando risadas.

Nos comentários da publicação, internautas e famosos se divertiram com as caras e bocas do ator. "Amei [risos]", escreveu Letícia Spiller. "Eu lhe amo", comentou Nany People. "Amei esse bom dia, já começa o dia com bom humor", declarou uma fã. "Resumindo, boa viagem Ary", disse outra.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ARY FONTOURA NO INSTAGRAM: