Arthur Aguiar usa leite materno da namorada para curar infecção no olho

Seguindo dicas de seus seguidores, Arthur Aguiar usa leite materno de sua namorada, Jheny Santucci, para curar infecção no olho; saiba mais!

Sofrendo com uma infecção no olho, o ator Arthur Aguiar adotou método curioso para ajudar a curar seu problema mais rápido. Nesta quarta-feira, 19, o campeão do BBB 22 deixou seus fãs confusos ao passar leite materno de sua namorada, a influenciadora digital Jheny Santucci, para melhorar a inflamação local.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Arthur contou que estava com terçol em um de seus olhos e pediu dicas dos seguidores para ajudar com o inchaço. Pouco tempo depois, ele apareceu entre risadas ao explicar o método curioso compartilhado por alguns internautas.

"Eu recebi várias mensagens das pessoas falando para eu passar no meu terçol leite da Jheny, porque falaram que era bom", contou o famoso, que ainda explicou a situação engraçada com a mãe de seu filho. "Eu peguei o celular para filmar e fala falou: 'deita ali na cama para poder pingar'. Ela tá achando que é colírio!", disse Arthur entre risadas. Jheny ainda brincou, dizendo que iria esguichar o leite no olho do seu amado.

O papai do pequeno Gabriel, de 4 meses, então pegou algumas gotas do leite materno de sua namorada e aplicou em sua pálpebra. "Tô tentando tudo que posso para esse tersol sair...", confessou Arthur.

Eliezer e Arthur Aguiar reúnem os filhos em encontro especial

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais no último domingo, 16, para compartilhar com os seguidores uma foto fofíssima de seu encontro com o cantor e ator Arthur Aguiar. Os dois se conheceram no BBB 22, da Globo, e seguem sendo amigos até os dias de hoje.

Junto com a namorada, Jheny Santucci, e o filho do casal, Gabriel, Arthur realizou uma visita à residência do influenciador. Através dos stories no Instagram, o marido de Viih Tube mostrou um registro das duas famílias juntas.

Na imagem publicada, Arthur Aguiar, Jheny, Eliezer e Viih aparecem sentados lado a lado para fotografar o momento especial. No entanto, quem roubou a cena mesmo foram as crianças.

Esbanjando fofura, o pequeno Gabriel surge no braço do pai, Arthur, enquanto a pequena Lua Di Felice, filha de Eliezer e Viih Tube, aparece em pé na frente da câmera. "Do BBB pra vida, com BB", escreveu o influenciador na legenda.

O campeão do BBB 22 também compartilhou a foto em seu perfil oficial no Instagram. "Amo sua família, irmão", declarou. Em outras postagens, Arthur Aguiar exibiu novas fotos ao lado da namorada e do herdeiro caçula.

