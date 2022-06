Arthur Aguiar reage após polêmica com Paulo André e rappers

Arthur Aguiar se pronuncia após vídeo ironizando sua vitória no BBB 22 e dispara: 'Só tem uma pessoa que ganhou o BBB 22, fui eu'

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 15h58

O ator e cantor Arthur Aguiar apareceu nas redes sociais para comentar sobre o vídeo que viralizou na internet com rappers ironizando a sua vitória no BBB 22. Nas imagens, o ex-BBB Paulo André aparecia ao fundo do vídeo e já se defendeu ao dizer que não fez parte do que estava sendo dito no vídeo. Assim, Arthur reagiu nos stories do Instagram sobre o ocorrido.

“Não vou fingir que eu não vi, não, tá? Estou sabendo o que rolou aí do vídeo, enfim. Lá dos rappers que falaram, que fizeram a rima. Gente, não adianta vocês tentarem ficar falando ou convencer as pessoas. Essa galera que está falando aí, a galera da lacração da internet, a galera que está fazendo rima... deixa falar. As pessoas podem pensar e achar o que elas quiserem. Só tem uma pessoa que ganhou o BBB 22, fuieu. Não vai mudar nada na minha vida, não vai mudar na vida de vocês. Se elas acham que outra pessoa deveria ganhar, que outras pessoas deveriam ganhar, é opinião delas e está tudo bem. Não muda o resultado. Já acabou o programa. Está tudo certo. Já teve um vencedor. Está lá marcado na história. Vencedor do BBB 22: Arthur Aguiar. Graças à padaria e aos pontos de luz. Pronto. Acabou”, disse ele.

Arthur Aguiar fala de sua recuperação após cirurgia

O ator e cantor Arthur Aguiar também contou sobre como está se sentindo após a cirurgia para remover uma hérnia. “Estou bem dolorido ainda, a região abdominal, que é onde entram os rôbos para poder chegar lá até a hérnia. E está um pouco difícil de movimentar. Enfim. É um pouco chatinho. Estou bem, está tudo bem, mas estou bastante dolorido. Meu nariz também”, disse ele.

O artista também passou por um procedimento cirurgia para desobstruir o nariz. “Fiz três operações para desobstruir o nariz. Neste momento, ele está entupido por causa de sangue e secreção. Tenho que ficar lavando para ele ficar bom. E com relação à minha hérnia, quando o doutor chegoula´com os robôs para colocar a tela, ele descobriu que a hérnia era maior do que ele imaginava. Era maior e mais rígida. Então deu um trabalhinho”, contou.