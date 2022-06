Arthur Aguiar presenteia babá de sua filha com carro: ''Não é nada perto do que ela faz''

Ator Arthur Aguiar e a esposa, Maíra Cardi, dão carro de presente para a babá da filha, Sophia

O ator Arthur Aguiar (33) emocionou os seguidores nas redes sociais ao mostrar um momento especial que proporcionou para a babá da herdeira!

O artista e a esposa, Maíra Cardi, decidiram presentear Preta com um carro novo. Preta cuida da filha do casal, Sophia, de 3 anos, desde que ela tinha 3 meses de vida, e por conta disso, já conquistou o coração dos papais corujas.

Em seu perfil no Instagram, o campeão do BBB 22 compartilhou um vídeo mostrando o momento em que Preta recebeu o carro novo. No registro, a funcionária abriu um sorrisão no rosto ao ver o automóvel novinho.

"Eu acredito muito que a gente tá aqui nessa vida pra ser canal de transformação na vida de outras pessoas. Cada dia eu tenho mais certeza disso… Seria muita loucura da minha parte achar que Deus permitiu que eu ganhasse um programa como o BBB só pra que eu ganhasse e ponto. Não faria sentido. Na minha opinião ele permitiu que eu fosse, que eu participasse e que eu ganhasse pra que eu pudesse falar com mais pessoas, que eu atingisse mais pessoas, que eu fosse canal de transformação na vida de mais pessoas. É nisso que eu acredito!", começou escrevendo.

"Eu e a @mairacardi, a gente ama ver as pessoas que estão a nossa volta feliz. Deus tem sido cada vez mais generoso e mais maravilhoso com a gente e eu acredito que o mínimo que podemos fazer é devolver isso para as pessoas de alguma forma… A Preta ela tá com a gente desde que a Sophia tem 3 meses de vida. A maneira que ela cuida da nossa filha quando não estamos com a Sophia é surreal, não existe nada que pague isso. Nós temos muita sorte de termos ela na nossa vida. Somos muito gratos pela vida dela. Eu espero que esse carro novo traga muitas alegrias pra vida dela e que ela desfrute dele da melhor maneira possível. Isso não é nada perto do que ela faz aqui em casa todos os dias com a nossa filha", disse ainda.

"E esse vídeo não é pra mostrar para as pessoas o que nós estamos fazendo. É pra talvez estimular outras pessoas a fazerem o mesmo, a serem canal de transformação na vida de outras pessoas. É mostrar o quanto é importante a gente valorizar as pessoas que estão a nossa volta! E pra fazer com que toda essa surpresa se tornasse possível, eu precisava de dois seres humanos diferenciados, dois amigos, dois irmãos que me ajudaram em todos os detalhes, desde a escolha do carro, até trazer o carro aqui na minha casa", agradeceu Arthur aos amigos que ajudaram com a surpresa.

Ao finalizar, Aguiar refletiu: "Enfim, o recado que eu gostaria de passar é: Seja canal de transformação na vida de alguém! Você vai ver o quanto isso é incrível e o quanto vai te fazer bem!".

