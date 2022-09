Arthur Aguiar mostra encontro com Sonia Abrão e agradece apoio durante o 'BBB 22'

Após contar com o apoio de Sonia Abrão durante o 'BBB 22', Arthur Aguiar encontrou com a apresentadora e fez agradeceu a torcida

O encontro aconteceu! Após contar com a torcida de Sonia Abrão(64) enquanto estava confinado no BBB 22, Arthur Aguiar(33) finalmente encontrou com a apresentadora.

Nesta quinta-feira, 15, o campeão do reality show da TV Globo mostrou uma foto ao lado da comunicadora após eles jantarem juntos, e fez questão de agradecer publicamente todo o apoio que recebeu da comunicadora ao longo da atração.

"Finalmente nosso encontro aconteceu!!! Já te agradeci bastante pessoalmente por toda a torcida e apoio durante o programa, mas faço questão de vir aqui agradecer mais uma vez publicamente. @soniaabrao muito obrigado por tudo!! Adorei nosso papo ontem e o nosso jantar", afirmou o ator e ex-BBB no começo da legenda.

Em seguida, Arthur contou que em breve os dois estarão juntos no A Tarde É Sua, programa comandado por Sonia na RedeTV!. "Em breve estaremos juntos ao vivo no seu programa e vou poder dividir com todo mundo um pouco de tudo que vem por aí… Obrigado, obrigado e obrigado!! Será que alguém aí da padaria gostou desse encontro? Comenta ai o que achou!!", completou.

A apresentadora também publicou um vídeo ao lado do ex-BBB em seu perfil no Instagram e confirmou que em breve eles vão aparecer juntos em seu programa. "Alô, padaria. Olha o encontro de milhões aí, gente!!!! E aguardem que tem mais!!! Né, @arthuraguiar?", disse ela.

Os fãs comemoraram o encontro. "Nós amamos esse encontro de milhões", celebrou uma seguidora. "Eu amei demais", falou outra. "Grata Sonia Abrão. Ele merece ter alguma visibilidade pós-BBB. Foi e continua sendo perseguido e injustiçado", comentou uma terceira.

Confira os registros do encontro entre Arthur Aguiar e Sonia Abrão:

