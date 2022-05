Arthur Aguiar faz tatuagens em homenagem à Maíra Cardi, à filha e aos fãs

O campeão do BBB22 Arthur Aguiar mostrou o resultado e a reação das homenageadas nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 15h20

Arthur Aguiar (33) resolveu matar a curiosidade dos fãs e finalmente revelou as tatuagens que fez em homenagem à esposa, Maíra Cardi (38), e à filha, Sophia.

O vencedor do BBB 22 compartilhou um vídeo mostrando toda a sessão e exibiu os escritos: com o nome da mulher em seu peito, e o da filha, Sophia, no punho, onde ele ainda acrescentou um "ponto de luz", como chama seus fãs, no pingo do 'i'.

Além dessas, o cantor tatuou as frases "Deixa Deus ser Deus" em forma de uma cruz.

"Quando eu ainda estava lá no programa, já tinha decidido que assim que saísse eu queria fazer essas tatuagens", declarou ele no vídeo.

O ator ainda explicou a ideia de homenagear os fãs junto com o nome da herdeira. "Fiquei pensando de que forma eu poderia simbolizar vocês, meus fãs, meus pontos de luz, de uma maneira que eu conseguisse expressar a importância que vocês têm pra mim. E, aí, foi quando eu tive a ideia de colocar um ponto de luz no pingo do 'i' do nome da Sophia. Porque se a Sophia é o maior presente que Deus me deu, achei que fazia sentido colocar um ponto de luz saindo de dentro dela. Sintam- se parte da minha família, vindo do ponto mais importante do meu coração!", disse.

Pelos Stories do Instagram, Arthur mostrou a reação de Maíra com a tatuagem.

CONFIRA AS TATUAGENS E A REAÇÃO DE MAÍRA CARDI