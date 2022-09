Arthur Aguiar explica motivo do seu sumiço das redes sociais

Arthur Aguiar reaparece nas redes sociais após alguns dias longe da web: 'Não consegui'

O ator e cantor Arthur Aguiar (33) reapareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 9, após ficar alguns dias longe da internet. Em seu retorno, ele explicou que não conseguiu gravar stories para o Instagram porque decidiu curtir a sua vida real por um período.

“Bom dia para quem não dormiu. Enfim, apareci. Gente, esses dias eu fiquei muito presente no offline e por isso não consegui vir aqui”, disse ele.

Arthur ainda contou que fez uma viagem com a esposa, Maíra Cardi (39), para celebrar o aniversário dela e aproveitou bastante os dias de descanso. “Foi muito difícil, eu mesmo não filmei, quem filmou foi a Maíra e vou dividir aqui como foi”, disse ele.

Arthur Aguiar relembra período difícil após o BBB 22

Recentemente, Arthur Aguiar abriu o coração ao relembrar um momento difícil que enfrentou após o Big Brother Brasil.“Já senti muita dor a ponto de querer desistir mesmo, de desaparecer, sumir para outro lugar, não querer mais nada. Já passou pela minha cabeça duas vezes e fui interrompido pela minha filha”, revelou ele em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Então, ele contou sobre o impacto de ver os haters na web. “Depois do pós-BBB, vi que tinha sido muito pesado. As pessoas continuaram me batendo, as marcas virando as costas para mim sem eu ter feito nada. Isso foi um pensamento muito rápido, nada tão profundo quanto da outra vez. Da outra vez eu fiquei três dias no sofá, sem tomar banho”, relembrou.

Por fim, Arthur Aguiar comentou sobre os rumores de que poderia deixar o Brasil com a esposa, Maíra Cardi, e a filha, Sophia. “Existe um desejo de a gente se mudar, mas não é pegar a mala e ir embora, tem coisa para fazer. Não vou embora. Eu, com certeza, não vou”, declarou.

