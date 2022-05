Arthur Aguiar e Maíra Cardi atendem fãs em aeroporto no Rio de Janeiro

O casal atendeu fãs no aeroporto Santos Dumont, onde desembarcaram no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 10h59

Nesta segunda-feira, 16, o casal Maíra Cardi (38) e Arthur Aguiar (33) foram fotografados desembarcando no Rio de Janeiro.

No aeroporto Santos Dumont, no Rio, Arthur, o ganhador do BBB 22 atendeu fãs ao lado da amada, Maíra Cardi.

Simpáticos, Arthur e Maíra, coach do emagrecimento abriram o sorrisão para os fotógrafos e tiraram fotos com os fãs presentes no local.

Após ganhar o BBB 22, Arthur Aguiar abriu as portas da sua casa para uma entrevista especial para a CARAS Brasil, onde avaliou seu jogo dentro da casa.

