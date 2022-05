Arthur Aguiar diz que recebeu conselhos de Simaria

Arthur Aguiar faz depoimento sobre encontro com a cantora Simaria, da dupla com Simone: 'Gratidão eterna'

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 13h07

O ator e cantor Arthur Aguiar (33) celebrou um encontro com a cantora, Simaria (39), da dupla com Simone (37), nos bastidores de uma gravação. Ele contou que ela foi conversar com ele e deu conselhos sobre a vida e a carreira para o rapaz.

No Instagram, o marido de Maíra Cardi mostrou uma foto deles no camarim e fez elogios para a amiga famosa.

"Tive a grande oportunidade e o privilégio de receber o apoio, os conselhos e toda atenção e carinho dessa artista e mulher incrível, Simaria... Ontem gravamos juntos e depois da gravação ela me procurou para me dar o que temos de mais precioso na vida que é tempo, experiência e carinho…", disse ele.

Então, o artista completou: "Me deu conselhos que levarei para a vida toda. Ela tem uma percepção do outro sem igual! Estou a 14 anos no meio artístico e posso contar nos dedos de uma única mão as pessoas que são tão ser humano quanto você foi comigo! Gratidão eterna pelo seu tempo e pelas suas palavras! Obrigado de coração".

Arthur Aguiar foi o campeão do BBB 22, da Globo, e contou que ainda não recebeu o prêmio de R$ 1,5 milhão. “Como em nenhum momento eu imaginei que eu fosse ganhar, não seio que eu vou fazer ainda. É uma decisão que eu quero tomar em conjunto com minha família e minha esposa. Quero pensar com calma, ainda nem recebi esse dinheiro, não está comigo. Quero usar com sabedoria”, disse ele em participação no programa Encontro com Fátima Bernardes.

Foto de Arthur Aguiar com Simaria: