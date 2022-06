Arthur Aguiar desabafa antes de passar por cirurgias: "Estou com medo"

O ex-BBB Arthur Aguiar falou sobre como estava se sentindo antes da operação desta quinta-feira, 23

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 17h25

Arthur Aguiar(33) usou as redes sociais para falar sobre as cirurgias que será submetido nesta quinta-feira, 23. Ele precisou adiar sua turnê por conta de uma hérnia inguinal.

Através do Stories do Instagram, o campeão do BBB 22, confessou para os seguidores que estava com medo dos procedimentos. O ator e cantor desembarcou em São Paulo nesta manhã para realizar alguns exames antes da operação.

O ex-BBB será operado para corrigir uma hérnia inguinal, além disso, ele fará uma septoplastia para corrigir um desvio de septo, uma turbinectomia para retirar uma concha bolhosa crescida no nariz devido a renite e também fará uma adenectomia para cauterizar a região da adenoide.

"Bom, cheguei. Estou no hospital e, enfim, hoje é o dia que eu vou fazer as minhas cirurgias, vocês já sabem. Confesso que eu estou um pouquinho nervoso, tenso, até porque a cirurgia já foi adiada algumas vezes, mas hoje em nome de Jesus ela acontece", afirmou ele no começo do vídeo.

Arthur confessou que tem medo de anestesia geral e aproveitou para pedir orações e boas energias dos fãs. "Eu sou muito cagão para isso e tenho medo desse negócio de anestesia geral, mas como vocês sabem eu preciso fazer e não é opcional. Então quero pedir para todos meus fãs, pessoas que gostam de mim, que me assistem aqui, para orarem bastante, para dar tudo certo, já deu tudo certo, em nome de Jesus."

O ator contou que depois voltaria para dar mais notícias aos fãs. "Mas é isso, eu vou aparecendo aqui, vou mostrando para vocês a medida que eu puder, como vai acontecer minha recuperação, enfim, vou tentar mostrar o máximo possível (...) Estou com medo mesmo, mas vai dar tudo certo", finalizou.

Ex-BBB desmente boatos

Arthur rompeu o silêncio após ver um boato dizendo que ele teria sido recusado para apresentar o programa TVZ, do Multishow. O artista rebateu os rumores e agradeceu pelo canal ter se pronunciado sobre o assunto.

"Eu ia fica calado, mas estou cansado de ficar calado e ficarem inventando coisas ao meu respeito. Obrigado Multishow, por ter se posicionado e desmentido mais uma notícia mentirosa ao meu respeito", o ator nas redes sociais.