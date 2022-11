Arquiteta Cláudia Albertini dá dicas de como valorizar cada cantinho

A arquiteta das celebridades

Cláudia Albertini começou a carreira logo no primeiro ano de faculdade, conseguindo bolsas de estudo para complementar os custos com os estudos. Com dificuldade para manter o curso, precisou buscar apoio, que veio do renomado arquiteto Fábio Penteado, que a contratou para que ela terminasse sua formação.