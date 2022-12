Aromatizador e sementes de prata: Veja dicas de presentes das Kardashians

Kardashians liberaram polêmica lista de presentes para o Natal

Longe das polêmicas neste Natal, o clã Kardashian-Jenner compartilhou uma nova lista do polêmico guia de presentes, que deu o que falar no feriado de 2021. Kourtney Kardashian (43) divulgou, em seu site pessoal, uma nova lista com dicas de presentes da família de socialites .

A página traz nvoamente dicas de todas as integrantes da família Kardashian-Jenner. Desde a matriarca, Kris Jenner (67), até as irmãs Kim (42), Khloé (38), Kendall (27) e Kylie (25). Kourtney, a primogênita da família, sugere uma bandana de detecção cerebral, que custa US$ 250, cerca de R$ 1.200. "Tenho aprendido sobre a saúde do cérebro nos últimos meses e tenho feito sessões de neurofeedback duas vezes por semana. Desde que comecei minhas sessões de neurofeedback, tenho dormido tão profundamente com sonhos realmente vívidos."

Kris, a matriarca, sugeriu um difusor de fragrâncias que custa US$ 295, cerca de R$ 1.500 na cotação atual. "Eu amo ter um perfume incrível em minha casa. Esta máquina é compacta e elegante e combina com a decoração. É uma ótima alternativa às velas e gosto de como pode ser controlada por Bluetooth. Realmente cria o clima mais bonito."



Kim sugeriu uma cinta térmica que ajuda a aliviar dores. "Malhar é uma grande parte da minha rotina de autocuidado, e esse cinto de calor infravermelho é incrível para acalmar meus músculos. Também gosto de como é compacto e fácil de usar quando estou em casa", diz ela sobre o item de US$ 228, cerca de R$ 1.177.

Khloé indicou um mini-projetor no valor de US$ 519 (R$ 2.680), e disse que o presente pode ser aproveitado com a família e filhos. Já Kendall, mais focada em cuidados pessoais, indicou um kit de sementes de prata para auricuroterapia, no valor de US$ 49 (R$ 253). Por fim, Kylie indicou um massageador automático de US$ 299 (R$ 1.500).

POLÊMICAS DO NATAL PASSADO

O item mais polêmico de 2021 foi uma lixeira que fazia compostagem automaticamente, no valor de US$ 499 (R$ 2.570) uma dica de Khloé. "Amo que posso incorporar esse hábito ecológico na minha vida e ensinar para a minha filha a importância de eliminar o desperdício de comida."

Kourtney recomendou um cobertor com aquecimento elétrico, que apelidou de "cobertor-sauna". "Todo mundo sabe que amo um detox de saúna como parte da minha rotina, então fico muito empolgada de recomendar esse cobertor para todos amigos e familiares", disse sobre o item de US$ 518, cerca de R$ 2.600.

Kris, a matriarca da família, trouxe como sugestão um vaso no valor de US$ 499 (assim como a lixeira, R$ 2.570), com a tecnologia para plantio de vegetais dentro de casa. A mais famosa das irmãs, Kim, trouxe uma sugestão um pouco mais em conta: ela indicou uma corda para exercícios com led e com tecnologia para marcar as etapas superadas, pelo valor de R$ 80, o equivalente a R$ 413, na cotação atual.

Já a modelo Kendall Jenner sugeriu um cobertor simples, ao contrário de Kourtney. A peça de roupa de cama custava US$ 179, cerca de 920. Por fim, a caçula do clã Kardashian-Jenner trouxe como dica um massageador facial, no valor de US$ 249 (aproximadamente R$ 1.280).

Na época, as dicas das irmãs não foram bem recebidas pela web e internautas. "Isso é o que há de mais errado no mundo… Precisamos parar de fazer essas pessoas acharem que são deusas", detonou um. Outra afirmou: "Pelo menos não são tênis e sucos". Alguém ainda celebrou: "Finalmente elas estão assumindo quem são".