Arieta Correa encara desafio com personagem masculino: 'Compor almas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Arieta Correa demonstrou sua felicidade de prestigiar um show da última turnê de Dionne Warwick

Arieta Correa (46) esteve presente no show da cantora Dionne Warwick (82) neste domingo, 28, em São Paulo. A artista se apresentou no Espaço Unimed com sua turnê One Last Time, dedicada para sua despedida dos palcos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre encarar o desafio de interpretar um homem no teatro pela segunda vez."Compor Almas", declarou ela.

"A Dionne faz parte faz parte da vida de quase todos os brasileiros. Pelo menos na minha idade, que eu estou com 46 anos é difícil escolher uma música porque você tem tanto repertório. A voz dela faz parte da minha vida, mais do que uma música em especial, a voz dela é uma voz do coração, assim uma voz que acompanha muitas cenas, muitas histórias da minha vida", afirmou Arieta Correa sobre prestigiar a última turnê de Dionne Warwick.

A artista viverá o diretor Antunes Filho, que morreu em 2019. A peça é escrita por ela em parceria com Manuela Dias (46), autora de Amor de Mãe, novela na qual Arieta foi a intérprete de Leila. "Eu vou fazer o Antunes e é bonito porque o grande papel que eu fiz na companhia do Antunes Filho foi um homem, então agora seria o segundo homem e fazendo ele", revelou ela.