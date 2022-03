Aproveitando sol no Rio, Vera Fischer surge de maiô ao lado do caçula: ''Um carnaval que vai ficar no meu coração''

Atriz Vera Fischer compartilhou fotos da Quarta-feira de Cinzas com o filho mais novo, Gabriel, e a nora em sua casa no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 13h50

A atriz Vera Fischer (70) está curtindo o calorzão no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 02!

A artista surgiu ao lado do filho mais novo, Gabriel (29), da união com o ator Felipe Camargo (61) em seu feed no Instagram.

Aproveitando o dia ensolarado na capital carioca, a loira ainda posou ao lado da nora, Letícia, e de amigos, na cobertura de sua casa que fica no Leblon. Nas imagens, Vera aparece dentro da piscina usando um maiô estampado.

"Amores. Muita felicidade nessa quarta-feira de cinzas! Gabriel, Letícia e seus amigos mais queridos vieram passar o dia aqui em casa. Amigos da escola, da faculdade, alguns morando fora do Brasil e outros que eu não via há tempos, numa linda confraternização", começou escrevendo.

"Hehehe gastei o meu inglês e meu alemão, muita conversa boa, comida e bebida idem... Um carnaval que vai ficar no meu coração forever! Obrigada, crianças maravilhosas. Todo o amor desse mundo. Sempre, sempre", disse Vera Fischer ao legendar a postagem.

Vale lembrar que além de Gabriel, Vera também é mãe de Rafaella (42), da união com Perry Salles.

Vera Fischer relembra participação no Miss Universo de 1969

Recentemente, Vera Fischer recordou um momento especial em sua vida, quando participou do Miss Universo de 1969, realizado em Miami. “Na década de 60 as mulheres tinham cabelos grandes e eu não. Eu era uma mulher de cabelos curtos e ponto! “Quando fui selecionada para o Miss Brasil, eu era uma das únicas que usava perucas. Tinha várias. Chanel, curta, média, cacheada como os cabelos do Caetano, tinha comprida até a cintura. Eu mesma as penteava e arrumava. Para a foto oficial do Miss Universo, escolhi essa”, disse a famosa.

Confira as fotos de Vera Fischer nesta Quarta-feira de Cinzas: