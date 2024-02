Apresentadora escolhe forma polêmica para morrer e diz qual será sua última refeição

A apresentadora inglesa Esther Rantzen decidiu encerrar sua vida de uma forma polêmica após ser diagnosticada com doença terminal

A apresentadora Esther Rantzen, da Inglaterra, anunciou que gostaria de morrer por meio do suicídio assistido. Antes de colocar um ponto final na própria vida, ela quer ter uma última refeição especial e já decidiu o que quer comer.

De acordo com a imprensa internacional, a comunicadora vive com um câncer terminal no pulmão e cogita a possibilidade de ser submetida à forma polêmica de morrer em uma clínica de Forch, na Suíça, que é um dos poucos lugares do mundo que permite o suicídio assistido.

Antes de partir, ela quer fazer a sua última refeição. Nesta semana, ela contou que quer comer caviar com champanhe. Inclusive, ela citou que costuma passar mal ao comer ovas de peixe por causa de uma alergia, mas não se importa com isso porque irá morrer logo depois.

“Eu quero viajar para Zurich com meus entes queridos e mais próximos. Quero ter um jantar fantástico na noite anterior. Eu gostaria de comer caviar, se for possível, que nunca me caiu bem, mas não vai importar, né? E também um pouco de champanhe, ao qual também sou alérgica. No dia seguinte, vamos para o lugar pouco atraente onde fazem tudo. Quero ouvir minha música favorita, dizer adeus a todos e dizer para se animarem”, disse ela, segundo o site Daily Mail.

E completou: “Vou me encontrar com meu falecido marido, meu cachorro falecido e minha mãe nos portões perolados. Tenho uma família incrível e um grupo de amigos. Então, gostaria de me despedir com bastante elegância e, depois, ir embora. É isso que eu gostaria”.

Esther foi uma grande apresentadora da imprensa britânica entre os anos de 1970 e 1990. Ela luta contra a doença terminal, mas ainda não confirmou se vai mesmo para a Suíça para tirar a própria vida.