Apresentadora de TV é encontrada morta em casa após mandar recado para o ex

Apresentadora da TV norte-americana, Neena Pacholke foi encontrada sem vida em casa e amigo diz que ela mandou mensagens

(Conteúdo sensível: se você precisar de ajuda para lidar com problemas psicológicos, entre em contato com o Centro Voluntário à Vida no telefone 188)

A apresentadora de TV Neena Pacholke, de 27 anos, que comandava um programa nos Estados Unidos, foi encontrada em vida em sua casa e o caso está repercutindo na internet. A morte dela aconteceu no dia 27 de agosto, mas a imprensa internacional revelou novos detalhes nesta sexta-feira, 30.

De acordo com o site TMZ, a jovem foi encontrada morta em sua casa após um amigo desconfiar das mensagens que ela escreveu nas redes sociais. Ela tomou a decisão de tirar a própria vida após terminar o noivado com Kyle Haase. “Ele disse que me odeia e que vai se sentir feliz quando eu sair de vez da vida dele”, disse ela.

Além disso, ela também enviou uma mensagem para o ex. “Eu te amo Kyle. Eu sempre fiz e sempre vou. Apesar do quanto você me arruinou, eu sempre tive esperança. Sinto muito por fazer isso com você, mas não posso mais lidar com essa dor”, declarou.

