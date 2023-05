Apresentadora da Band Rio, Gardênia Cavalcanti prepara linha de maquiagens: 'Quero lançar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gardênia Cavalcanti celebrou o último show de Dionne Warwick

A apresentadora da Band Rio Gardênia Cavalcanti foi mais uma das celebridades que prestigiou o último show da cantora Dionne Warwick no Brasil, na noite deste domingo, 28. Acompanhada do marido, a jornalista conversou com a CARAS Brasil e revelou que pretende lançar uma linha de maquiagem em breve. "Quero lançar."

"Estou bem feliz, vivendo um momento tão especial", começou Gardênia Cavalcanti . "[Tenho] um montão de coisas vindo por aí, podcast, a linha de maquiagem que eu estou na finalização, embalagens escolhidas... Na verdade, são cinco produtos maravilhosos e um deles eu posso até já dar uma dica assim que é assim, as mulheres vão ficar apaixonadas e com pernas incríveis!".

A apresentadora contou que já havia se planejado para lançar a linha de produtos há algum tempo, mas enfrentou alguns contratempos no processo e, por isso, precisou adiar o lançamento. "Eu quero lançar com tudo que tem direito, festa a mulherada toda já curtindo, já estou distribuindo alguns batons, coisas para as meninas irem testando e o feedback é muito positivo."

A apresentadora possui cerca de 125 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram, onde costuma compartilhar momentos de descontração, viagens e também registros de seu trabalho. Recentemente, ela prestou uma homenagem à cantora Tina Turner, que morreu na última quarta-feira, 24, e era uma artista contemporânea a Dionne Warwick.

Além de Gardênia Cavalcanti, outros nomes como Cassio Scapin e Daiane dos Santos estiveram presentes no show. Em conversa com a CARAS Brasil, a ginasta falou sobre o sucesso no quadro Dança dos Famosos. "A gente está muito grato a todo mundo pelo carinho que temos recebido, como as pessoas gostaram do que a gente está fazendo. Tomara que continue dando certo!”.

