Após virar piada e sumir, GKay volta às redes sociais

Influenciadora Géssica Kayane, mais conhecida como GKay, retorna às redes depois de ter virado piada no 'Melhores do Ano' em dezembro

A influenciadora digital Géssica Kayane, mais conhecida como GKay (30), retornou às redes nesta terça-feira, 10, após polêmica com famosos.

Após duas semanas sem fazer publicações, ela está de volta. No final de 2022, quando o Melhores do Ano, comandado por Luciano Huck (50), foi ao ar na Globo, o humorista Fábio Porchat (39) fez uma piada envolvendo o nome da paraibana, que não gostou nada da brincadeira.

Nos stories de seu Instagram, GKay publicou fotos em que aparece ao lado da família e de amigos. Em seguida, ela surgiu tomando café da manhã ao lado de sua mãe, Maria das Graças.

No dia 27 de dezembro, Gkay chegou a procurar ajuda médica. Segundo informações da assessoria de imprensa, ela teria sentido um mal-estar e ficou algumas horas no hospital. Boatos de que a artista estaria dopada ou teria sido levada de ambulância são mentirosos, conforme a equipe esclareceu a Lucas Pasin, do UOL.

Confira os posts de GKay:

Relembre o motivo de GKay ter se afastado das redes sociais

GKay se manifestou nas redes sociais após ter sido alvo de piada de Fábio Porchat no Melhores do Ano da Globo, exibido no dia 25 de dezembro. Durante homenagem para Jô Soares (1938 - 2022), o humorista brincou sobre o apresentador ter partido para não entrevistar pessoas como ela. "Eu olho o Jô e fico pensando: 'O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá (Werneck)?". A apresentadora continuou: "O que eu vou fazer". E Porchat disse: "Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?".

Chateada com a fala do humorista, Gkay se pronunciou em seu Twitter. "Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", falou.

A influenciadora continuou o desabafo: "Cansada de ser essa piada de mer** pras pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada sei lá, cara só to em casa com minha família vendo filme e é isso que recebo, tive que sair da sala pra ir chorar no quarto e minha mãe não ver porque não quero estragar o natal dela".

Após a repercussão, Porchat teria mandado uma mensagem para a famosa, que declarou que não responderia o recado. O humorista então contou em uma live que realmente enviou uma mensagem, contudo não pedindo desculpas pelo que falou. Ele ainda aproveitou para falar o que acha da situação. “Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A Gkay fez uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de cliente, que é na Netflix… E eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela", declarou o global.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!