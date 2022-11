Após viagem, Sabrina Petraglia mostra reencontro com os filhos: "Estava morrendo de saudades"

A atriz Sabrina Petraglia estava em Dubai com o marido, e mostrou o reencontro com os filhos ao retornar ao Brasil

Sabrina Petraglia (39) está de volta ao Brasil após passar alguns dias em Dubai. Ela vai se mudar para o país com sua família após seu marido, o engenheiro Ramón Velásquez, receber uma proposta de emprego.

O casal viajou sem os três filhos, Gael (3), Maya (1 ano e 10 meses), e Léo (7 meses), para procurar a casa que eles vão morar após a mudança definitiva, e retornaram de viagem nesta quarta-feira, 23. Nas redes sociais, a atriz mostrou o momento em que se reencontrou com os herdeiros e falou sobre a saudade que estava sentindo deles.

"Como prometido, encontro com as crianças. Eu estava morrendo de saudades! Viajar é bom demais, mas voltar para casa é ainda melhor. Olha só a recepção linda que tivemos no reencontro com as crianças que estavam em uma festinha com a vovó. Quanto amor, abraços e beijinhos cabem nessas fotos?", escreveu ela ao surgir abraçada com Gael e Maya.

Antes de retornar ao Brasil, Petraglia chegou a conversar com os seguidores sobre a saga para encontrar a casa que vai morar com sua família. "Mais um dia de busca pela nossa casa, nosso cantinho. E agora estamos em Jumeirah, que não é condomínio, são casas mais perto do centro, aqui é bem seguro, então tudo bem que não seja condomínio. O problema é que não tem estrutura de condomínio, né, nem piscina, nem parquinho, nada", disse ela em um trecho do desabafo.

