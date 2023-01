Após viagem, Pocah é surpreendida pelo noivo: "O último romântico"

A cantora Pocah mostrou a linda surpresa que ganhou do noivo, Ronan Souza, após voltar de viagem

Nesta sexta-feira, 27, Pocah(28) foi surpreendida pelo noivo, Ronan Souza, após voltar de viagem. A cantora se apresentou em Curitiba nesta última quinta-feira, 26, e ao chegar em sua casa no Rio de Janeiro, ganhou um presente do amado.

Através dos Stories do Instagram, a artista compartilhou um vídeo do momento em que recebeu um buquê de girassóis do noivo. No registro, ela aparece sentada no chão da sala e ficou bastante surpresa com a surpresa. "O último romântico", brincou a famosa, dando um beijo no amado.

Depois, Pocah postou uma foto só do buquê e falou sobre a surpresa que ganhou de Ronan. "Eu vim direto do show de Curitiba pro Rio, passei em casa só pra tomar banho e tomar café. Tô morta e o dia vai ser longo. A gente brinca, mas tem coisa que faz uma diferença enorme no nosso dia. Sou grata por ter você comigo", declarou.

Os dois, aliás, pretendem se casar e aumentar a família em breve. Em entrevista à CARAS, Pocah deu detalhes dos planos do casal. "Quero me casar. Não temos nada concreto ainda, mas nos parece o momento certo. Somos oficialmente noivos, mas, como moramos juntos, vivemos uma vida de casados", explicou.

Além do casamento, a cantora contou que eles pretendem ter um filho em 2023. Vale lembrar que ela já é mãe de Vitória, fruto de um relacionamento anterior. "Quero promover a Vitória à irmã mais velha e espero que os planos de Deus coincidam com os meus. Eu amo ser mãe, acho que o papel mais importante da minha vida é a maternidade. Então tenho esse desejo de experimentar tudo isso mais uma vez", afirmou.

Confira a surpresa de Ronan Souza para Pocah:

