Após turnê europeia, Preta Gil descansa em sua casa no Rio de Janeiro: ''Estava com saudade!''

Preta Gil retornou ao Rio de Janeiro após curtir uma turnê europeia ao lado de sua família e já chegou fazendo uma série de fotos despojadas

O bom filho a casa torna! E com Preta Gil (47), não foi diferente. Nesta quinta-feira, 4, a filha de Gilberto Gil (80) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi o seu retorno ao Brasil após uma longa turnê europeia que fez ao lado de sua família.

A cantora publicou uma série de fotos despojadas onde ela aparece na varanda de sua casa no Rio de Janeiro, completamente sem maquiagem, usando um hobby roxo, curtindo a vista do local e as plantas de seu jardim.

Na legenda, ela falou com carinho do momento e escreveu: "De volta a minha casa, a minha rotina doída de trabalho! Estava com saudade da vista da minha varanda que amo... Ah... Como amo meu Rio!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindíssima!", disse um. "Nada melhor do que o aconchego da nossa casa", escreveu outro. "Bem-vinda de volta sua linda!", falou ainda um terceiro.

Confira as fotos que Preta Gil fez logo após retornar a sua casa no Rio de Janeiro:

Preta Gil celebra fim da turnê europeia com a família

Recentemente, a turnê Nós, A Gente, que reuniu toda a família Gil em shows lotados na Europa chegou ao fim!

Para celebrar esse momento, Preta Gil decidiu compartilhar um vídeo com diversos momentos que viveu com sua família durante a viagem e agradeceu pela oportunidade única de tocar e cantar com cada um deles.

