Após três anos, Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari terminam namoro

Os atores Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari terminaram o namoro após três anos de relacionamento

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 15h46

Chegou ao fim o namoro de Paloma Bernardi (36) e Dudu Pelizzari (36). Os atores estavam juntos há cerca de três anos e meio.

A notícia do término foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz ao jornal 'Extra'. Os fãs dos dois estavam desconfiados de que eles não estavam mais juntos, já que a última postagem deles como casal aconteceu no réveillon.

Os dois também passaram o Carnaval separados, aumentando os rumores do fim do relacionamento. Dudu aproveitou a data ao lado dos amigos, no Rio de Janeiro, onde está morando para gravar uma novela. Paloma aproveitou o feriado em São Paulo, ensaiando a peça 'Terremotos', que estreou recentemente.

Mesmo com o término do relacionamento, eles continuam se seguindo nas redes sociais e não apagaram as fotos que fizeram juntos ao longo do namoro.

Confira a última foto dos atores no Instagram: