Após transplante, Faustão incentiva doação de órgãos: "Luta pela vida"

O apresentador Faustão, que realizou um transplante do coração, participou de uma campanha do Ministério da Saúde

Nesta quinta-feira, 28, o perfil no Instagram do Ministério da Saúde compartilhou um vídeo do apresentador Fausto Silva, de 73, incentivando a doação de órgãos. Há um mês, ele realizou um transplante de coração no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após o agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca.

"Eu sigo aqui na minha luta pela reabilitação, já com boas perspectivas, mas tô aqui, mais uma vez, para agradecer o empenho de tanta gente nesta corrente para transformar o Brasil no primeiro doador de órgãos do mundo...", começou ele.

"Mobilizar todas as classes e idade para que cada vez mais o Brasil seja o país da doação de órgãos... Precisamos dessa solidariedade. É o país pulsando em uma solidariedade só. Lembrando sempre: cada pessoa pode dar vida a mais oito pessoas. São oito órgãos que podem ser doados. Por isso é fundamental essa participação, essa luta do Setembro Verde. Mais uma vez agradeço o empenho de todos vocês, é uma luta de todo mundo. Não tem partido politico. É a luta pela vida", completou o apresentador.

Confira o vídeo:

Esposa de Faustão celebra primeiro mês de transplante

A esposa do apresentador Faustão, Luciana Cardoso, emocionou o publicar com um testemunho sobre o primeiro mês após o transplante cardíaco de seu marido. A declaração ocorreu de forma significativa no Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado nesta quarta-feira, 27, com o propósito de incentivar a causa.

"Hoje faz 1 mês que a nossa família recebeu uma segunda chance. Obrigada a todas as famílias doadoras por esse ato de amor e solidariedade", ela comemorou a doação de órgãos que salvou a vida de seu marido, com quem é casada há 20 anos e tem dois filhos, João Guilherme e Rodrigo.

A recuperação

Em conversa com o site Splash, do UOL, o cardiologista Fernando Bacal revelou novas curiosidades sobre a recuperação de Faustão após o transplante. "[...] Esse processo de reabilitação é voltar, além do aspecto nutricional, o aspecto fisioterápico de reabilitação, para voltar a ganhar massa muscular, melhorar a capacidade respiratória, porque é um longo período que a doença vai impondo limitações no paciente", disse ele em um trecho.