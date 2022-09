Após texto enigmático, Anitta desabafa sobre se sentir usada

A cantora Anitta desabafou em suas redes sociais e recebeu apoio dos fãs ao comentar que estava se sentindo usada

Nesta terça-feira, 6, Anitta (29) desabafou em seu Twitter e recebeu o apoio de seus fãs após revelar que estava se sentindo usada.

“Se sentir usada é uma b*st*”, escreveu a dona do álbum "Versions Of Me" sem dar mais detalhes sobre a situação que a fazia sentir assim.

Os fãs da cantora ficaram preocupados com o tweet, e apoiaram a voz ho hit "Envolver". “O que está havendo, estamos preocupados”, escreveu uma página de fãs. E outro perfil criado por fãs ainda comentou: “O que tá rolando, vida? Tô ficando preocupada já”.

Porém, os seguidores da artista ficaram curiosos para saber do que se tratava. Muitos especularam um possível termindo de Anitta com o produtor Murda Beatz.

“Quem fez isso, minha princesa?”, questionou uma seguidora. E outra fã foi direta: “Diz pra gente, é sobre o Murda ou gravadora? É só falar amor”.

Se sentir usada é uma bosta — Anitta (@Anitta) September 6, 2022

Enigmática

Na última segunda-feira, 5, Anitta postou em suas redes sociais um texto enigmático que deixou muitos seguidores curiosos.

“No final de todo arco-íris tem um pote de ouro. Em volta desse pote tem um buraco negro cheio de tudo que há de ruim nesse mundo, e que você jamais teria conhecimento se não chagasse ao outro lado”, escreveu a cantora no começo da parábola que muitos fãs teorizaram ser sobre o relacionamento com o produtor.