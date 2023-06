Após término recente, Mc Daniel comenta foto de Mel Maia e fãs pedem a volta do casal

O término de namoro foi confirmado pelo MC Daniel nesta semana através de outro comentário em uma página de fofoca

Apesar de ter confirmado recentemente o término com a atriz Mel Maia, o funkeiro Mc Daniel parece ainda ter sentimentos pela jovem carioca. Na última quarta-feira, 14 de junho, a página de GShow no Instagram compartilhou diversas fotos dos personagens de “Vai Na Fé” perguntando quais são os favoritos do público.

E um comentário que chamou a atenção foi o de Mc Daniel. “Guiga”, escreveu o cantor, se referindo à personagem interpretada pela ex-namorada na trama das 19 horas da Rede Globo. Os fãs do casal claro que não deixaram passar e foram à loucura na internet.

“Vai atrás da sua Guiga vulgo Melissa", respondeu uma internauta, “Voltem por favor”, pediu outra “Mesmo se tiverem terminado de verdade, espero que continuem amigos”, refletiu uma seguidora.

Após muita especulação, MC Daniel usou as redes sociais para confirmar o fim do namoro com Mel Maia. O famoso foi até as redes sociais para se pronunciar:

“Eu vou passar por isso. Quem está vendo o que estão fazendo contra mim. Eu não fiz nada para merecer esta parada. (…) É Deus mostrando para mim quem está comigo. Estão postando coisa nada a ver que teve escândalo, que teve mentira. Vontade de sumir. Não vou pagar de superado, de festa, entendeu?”, disse em um dos trechos.

Não foi traição! Saiba porque Mel Maia terminou namoro com MC Daniel

Após ser confirmado oficialmente, o fim do romance entre MC Daniel e Mel Maia segue repercutindo. Isso porque muitos fãs estavam apreensivos sobre o motivo do fim do namoro entre os dois. Após boatos de traição e de desavenças, o colunista Leo Dias, afirmou que os dois decidiram se separar após o "ciúme doentio" do funkeiro.

O jornalista disse que as gravações da novela Vai na Fé, novela na qual a atriz é uma das estrelas, deixavam o cantor se mordendo de ciúmes."O Daniel é famoso há um ano, então ele não sabe lidar nem com a imprensa e, muito provavelmente, nem com a relação da Mel com o seu trabalho. (...) Eles acabaram se distanciando. Por conta da novela, ela tem que trabalhar muito no Rio", justificou ele