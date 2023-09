Após término polêmico, Luísa Sonza e Chico Moedas deixam de se seguir

Luísa Sonza anunciou seu término com Chico Moedas na última quarta-feira, 20, após traição do influenciador; ambos deixaram de se seguir

Na última quarta-feira, 20, a cantora Luísa Sonza chocou a todos ao revelar o fim de seu relacionamento de quatro meses com o influenciador digital Chico Moedas. Ao vivo no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Globo, ela revelou que havia sido traída pelo ex-namorado, fazendo com que a relação chegasse ao fim.

Com o término polêmico, Chico teve a sua conta do Instagram suspendida temporariamente por fãs da cantora. Porém, nesta quinta-feira, 21, o perfil foi recuperado pelo influenciador. Com o retorno, ele deixou de seguir Luísa na rede social e apagou suas fotos com a loira.

A artista, por sua vez, também deixou de seguir o ex-namorado. Ela também apagou fotos com ele de seu perfil, incluindo a publicação em que comemorava sua canção 'Chico', dedicada ao influencidor, ter chegado em primeiro lugar nas paradas brasileiras.

Como Luísa Sonza descobriu traição?

Após a revelação do seu término polêmico por traição, todos passaram a se questionar como Luísa Sonza enfrentou a situação ao descobrir a infidelidade de Chico Moedas. E segundo o colunista do UOL Lucas Pasin, que já havia revelado uma crise no relacionamento dos dois dias antes do anúncio do rompimento, a cantora teria colocado o então namorado na parede.

Ele afirma que Luísa descobriu a traição na semana passada e, durante sua estadia no Rio de Janeiro, ela teria marcado um encontro com o namorado para discutir sua suspeita de traição. O colunista também divulgou que o casal já estava brigando por conta de ciúmes, principalmente depois que um vídeo do influenciador acompanhado de uma mulher em um bar passou a circular na internet.

Após o encontro, a artista teria saído aos prantos e buscado conforto com alguns amigos mais próximos. As informações vão encontro com o texto lido pela cantora ao vivo no programa de Ana Maria Braga na quarta-feira, 20.