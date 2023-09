Após término polêmico, Bella Campos manda recado: ''Silêncio''

Atriz Bella Campos manda recado direto após término com MC Cabelinho; ela ainda foi criticada pela susposta amante

A atriz Bella Campos mostrou que está bastante ocupada após o término polêmico com MC Cabelinho. Nesta quinta-feira, 31, a artista compartilhou uma selfie no espelho de seus stories e mandou um recado para quem anda falando dela.

Depois da suposta amante do cantor criticar a atuação dela nas novelas, a artista, que brilhou como a muda em Pantanal e estava no ar em Vai Na Fé, mostrou-se superior a tudo e provou que continua com seu trabalho a todo vapor.

De cropped rosa e com os cabelos de lado, Bella Campos esbanjou beleza na selfie e mandou uma direta para os seguidores. "Silêncio, estou fazendo cinema nacional", avisou que está atuando em um filme brasileiro.

Depois de anunciar o fim do namoro, Bella Campos apagou as fotos com MC Cabelinho, deixando apenas as publicidades com ele em seu perfil. Semanas antes do término, a atriz havia feito uma tatuagem com o nome do até então namorado para homenageá-lo.

BELLA CAMPOS ANUNCIA TÉRMINO

Após os boatos de traição e da suposta amante Duda Mehdef fazer várias alegações sobre estar com MC Cabelinho, que teria afirmado estar solteiro, a atriz Bella Campos se pronunciou com um texto em seus stories no Instagram nesta terça-feira, 29.

"Oi gente, até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ser filho, se vamos nos separar...", disse.

"Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", revelou que MC Cabelinho nada falou até aquele momento.

"Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", declarou. Em resposta, MC Cabelinho também publicou um texto. Veja aqui.