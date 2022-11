Atualidades / Virou arte

Após término do noivado, Matheus Sampaio tatua rosto de Brenda Paixão

Vencedor do Power Couple, Matheus Sampaio homenageou a ex Brenda Paixão com tatuagem

CARAS Digital Publicado em 24/11/2022, às 09h13

Brenda Paixão e Matheus Sampaio, ganhadores do Power Couple - Foto: reprodução/Instagram/Record